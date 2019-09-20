Orta doğu'daki gerilimlerin sürmesiyle petrol fiyatları yükseldi

İç piyasada altın fiyatlarında da gram altın fiyatı 273 liraya, çeyrek altın 446 liraya ve Cumhuriyet altını 1,848 liraya düştü.

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Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik