Son Dakika Haberleri: Orta Doğu'daki gerilimlerle petrol fiyatlarındaki artış sürüyor
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Orta Doğu'daki gerilimlerle petrol fiyatlarındaki artış sürüyor

22 dakika önce

ABD Donanması'nın küresel petrol akışının önemli noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını vurmasıyla Orta Doğu'da artan gerilimlere paralel olarak petrol fiyatlarında görülen artış devam etti.

Orta Doğu'daki gerilimlerle petrol fiyatlarındaki artış sürüyor, System.String[]
ABD Donanması'nın küresel petrol akışının önemli noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını vurmasıyla Orta Doğu'da artan gerilimlere paralel olarak petrol fiyatlarında görülen artış devam etti.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.71 artışla 62.37 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.56 artışla 55.61 dolardan işlem görüyor.
Altın, New York Fed (Merkez Bankası) Başkanı John Williams'ın açıklamalarının faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesiyle Mayıs 2013'ten bu yana ilk kez 1,450 dolar düzeyini gördükten sonra emtia piyasalarındaki artış Orta Doğu'daki gerilimlerin artmasıyla kısıtlandı.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.60 artışla 16.295 dolardan,
altın, yüzde 0.32 artışla 1,432.7 dolardan,
bakır, yüzde 1.85 artışla 2.76 dolardan,
platin, yüzde 0.44 artışla 853.6 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.41 düşüşle 1,505.7 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 260 liraya yükselirken, çeyrek altın 425 liraya, Cumhuriyet altını da 1,760 liraya yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:51 Kaynak: DHA
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