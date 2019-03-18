Son Dakika Haberleri: Orta Doğu'daki Yeni Eksenler ve Değişen Jeopolitik" Konferansı

Orta Doğu'daki Yeni Eksenler ve Değişen Jeopolitik" Konferansı

1 saat önce

Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, "İngiltere'nin sömürgeci valisi Churchill Orta Doğu'daki bütün casuslar ile toplantı yapıyor ve Ortadoğu'nun kaderini belirliyorlar.

Orta Doğu'daki Yeni Eksenler ve Değişen Jeopolitik
Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, " İngiltere'nin sömürgeci valisi Churchill Orta Doğu'daki bütün casuslar ile toplantı yapıyor ve Ortadoğu'nun kaderini belirliyorlar. Afrika'nın kaderi Tunus'ta en kadim Afrika otelinde, Orta Doğu'nun kaderi de Kahire'deki 1. Kahire Konferansı'nda verildi." dedi.

Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da Erzurum Diplomasi Akademisinin düzenlediği "Orta Doğu'daki Yeni Eksenler ve Değişen Jeopolitik" Konferansına konuşmacı olarak katılan Kışlakçı, Orta Doğu'da büyük depremlerin yaşandığını belirtti.

Orta Doğu'nun kaderinin beş yıldızlı otellerde çizildiğini dile getiren Kışlakçı, "Orta Doğu'nun jeopolitiği her zaman değişiyor. Eksenimiz her gün biraz daha kayıyor. Eksenle birlikte sözlerimiz ve düşüncelerimiz de değişiyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kışlakçı, şunları aktardı:

"Kendimize ait kavramlar istiyoruz. Yeni bir kavram oluşturmak için Kamus-ı Türki öğrenmemiz ve okumanız gerekiyor. Realitik ve liberal düşünce gibi birçok kavram bize ait değil. Yapısalcı düşünceyle bakıldığında değerlendirmenin tamamen maddi bir perspektifi oluyor. Rusya devrim yaptıktan sonra insanların haberi oldu. Şu anda aynı şeyler oluyor. Kudüs'te bir ittifak yapılıyor, bu ittifaka 'asrın ittifakı' deniliyor."

Turan Kışlakçı, söz konusu ittifakın içeriği hakkında bilgilerinin olmadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bunlardan haberimiz yok ama seçimlerden sonra önümüzdeki aylarda açıklanacak. Asıl ittifak açıklanmaz ve detaylar asla verilmez, sadece verilmek istenen yüzü verilir. İngiltere'nin sömürgeci valisi Churchill, Orta Doğu'daki bütün casuslar ile toplantı yapıyor ve Orta Doğu'nun kaderini belirliyorlar. Afrika'nın kaderi Tunus'ta en kadim Afrika otelinde, Orta Doğu'nun kaderi de Kahire'deki '1. Kahire Konferansı'nda verildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:40 Kaynak: AA

Churchill, Turan Kışlakçı, İngiltere, Orta Doğu, Güncel
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