Orta Doğu Dörtlüsü İsrail'in Filistin'e ihracat engeline karşı gerekli adımları atacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orta Doğu Dörtlüsü İsrail'in Filistin'e ihracat engeline karşı gerekli adımları atacak - Son Dakika

Orta Doğu Dörtlüsü İsrail'in Filistin'e ihracat engeline karşı gerekli adımları atacak

6 saat önce

Orta Doğu Dörtlüsü Filistin Delegasyon Başkanı Başkanı John Clarke, İsrail'in Filistin'den tarım ürünleri alımını durdurma kararına karşı gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Orta Doğu Dörtlüsü İsrail'in Filistin'e ihracat engeline karşı gerekli adımları atacak, System.String[]

Orta Doğu Dörtlüsü Filistin Delegasyon Başkanı Başkanı John Clarke, İsrail'in Filistin'den tarım ürünleri alımını durdurma kararına karşı gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Filistin Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Halid el-Usayli, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya'nın oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü Filistin Delegasyon Başkanı Clarke ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Usayli, görüşmede, Clarke'a İsrail'in kararının yansımalarını ve Filistin hükümetinin mütekabiliyet ilkesi gereğince aldığı kararları anlattı.

John Clarke da "Ortadoğu Dörtlüsü, uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde İsrail'in kararına karşı gerekli adımları atacak." dedi.

İsrail 2 Şubat itibarıyla Filistin'den tarım ürünleri alımını durdurmuş, buna karşılık Filistin yönetimi de 3 Şubat'ta İsrail'den gıda ürünlerinin ülkeye girişini yasaklama kararı almıştı.

Filistin yönetimi birkaç ay önce birçok sektörde ekonomik ve ticari olarak İsrail'den ayrılma planları çerçevesinde, bu ülkeden dana ithalatına son vermişti. Bu karar, İsrailli tüccarlar aracılığıyla yapılacak alışverişleri de kapsıyordu.


Tel Aviv yönetimi, Filistin'e geri adım atması için baskı uygulamaya çalışmıştı.


Filistin piyasasında yıllık ortalama 120 bin dananın eti tüketiliyor. Bu hayvanların çoğu İsrailli tüccarlar tarafından başka ülkelerden ithal edilirken, yüzde 10'u İsrail çiftliklerinden geliyor.


Filistin hükümeti ise ithalatı doğrudan kaynak ülkelerden yapmak istiyor. Filistin'in ekonomik anlamda İsrail'den ayrılmak için "yerli üreticiyi güçlendirme, doğrudan ithalat, İsrail ürünlerini boykot, sağlık gibi hizmetlerin yerelleştirilmesi" olmak üzere 4 yönlü bir planı bulunuyor.

Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BM tek tek açıkladı! İşte yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren firmalar
AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 01:39:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Orta Doğu Dörtlüsü İsrail'in Filistin'e ihracat engeline karşı gerekli adımları atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]