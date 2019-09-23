Son Dakika Haberleri: Orta doğu gerginlikleriyle petrol 65 doları aştı
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Orta doğu gerginlikleriyle petrol 65 doları aştı

1 saat önce

Saudi Aramco'nun petrol tesislerine yapılan drone saldırısı sonrasında Orta Doğu'da yükselen gerginlikler etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Orta doğu gerginlikleriyle petrol 65 doları aştı, System.String[]

– Saudi Aramco'nun petrol tesislerine yapılan drone saldırısı sonrasında Orta Doğu'da yükselen gerginlikler etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.24 artışla 65.08 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.15 artışla 58.76 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ile ilgili belirsizlikler ve Orta Doğu gerilimleri etkisiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.92 artışla 18.37 dolardan,

altın, yüzde 0.54 artışla 1,523.3 dolardan,

bakır, yüzde 0.42 düşüşle 2.5955 dolardan,

platin, yüzde 1.55 artışla 957.2 dolardan ve

paladyum yüzde 0.74 artışla 1,637.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 278 liraya, çeyrek altın 456 liraya, Cumhuriyet altını da 1,839 liraya geriledi.

- İstanbul

Orta Doğu, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:46 Kaynak: DHA
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