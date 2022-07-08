Orta Doğu'nun en büyük deve pazarı: "Burkaş" - Son Dakika
Üye Girişi

Orta Doğu'nun en büyük deve pazarı: "Burkaş"

08.07.2022 14:22

Mısır'ın Giza kentinin Burkaş bölgesinde yer alan Orta Doğu'nun en eski ve en büyük deve pazarı Burkaş, her Kurban Bayramı öncesinde olduğu gibi Mısırlılar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor.

Mısır'ın Giza kentinin Burkaş bölgesinde yer alan Orta Doğu'nun en eski ve en büyük deve pazarı Burkaş, her Kurban Bayramı öncesinde olduğu gibi Mısırlılar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor.

Giza kentinin kuzeyinde yerleşim alanından uzak Burkaş bölgesinde yaklaşık 25 dönümlük bir arazinin üzerine kurulu olan deve pazarı, 1995 yılından bu yana Orta Doğu bölgesinin en büyük ve Mısır'ın tek deve pazarı olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 27 yıldır faaliyet gösteren Burkaş'ta, Fas, Somali ve Sudan gibi bazı ülkelerden ithal edilen develer de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ülkenin çeşitli kentlerinden kurbanlık deve satın almak için halkın akın ettiği deve pazarında satışlar, genellikle açık artırım yöntemiyle yapılıyor.

YORUMLAR
500
Mezarlıkta arefe yoğunluğu Mezarlıkta arefe yoğunluğu Başkan Cengiz Arslan belediye ailesiyle bayramlaştı Başkan Cengiz Arslan belediye ailesiyle bayramlaştı
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Orta Doğu, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Doğu'nun en büyük deve pazarı: 'Burkaş' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
14:12 Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, "Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" yazan sağlık personeli açığa alındı
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 14:34:41. #1.11#
SON DAKİKA: Orta Doğu'nun en büyük deve pazarı: "Burkaş" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement