- Orta Doğu'nun tavuğu Malatya'dan

Kayısıdan sonra tavuk ihracatı ile Malatya lider konumda

MALATYA - Dünya kuru kayısı ihracatında lider olan Malatya, Orta Doğu'ya yaptığı hazır tavuk ihracatı ile de adından söz ettiriyor.

Dünya kayısı başkenti Malatya, kuru kayısı ihracatındaki liderliğini sürdürürken, Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan yeni yatırımlarla ihracat ürünleri de artıyor. 2 yıl önce Malatya OSB'de faaliyete geçen bir firma günlük 50 ton hazır tavuk üretimi ile Orta Doğu ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor.

Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere yetiştiricilerden temin edilen tavukların fabrikada işlenerek ihracat yapılan ülkelerin damak tadına göre hazırlanıyor. Füme tavuk döner ile tavuk parçalarından oluşan üretimler, Irak, Fas ve Katar olmak üzere 18 ülkeye ihraç ediliyor. Bu ülkelere ise yıllık ortalama 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleşiyor.

2019 yılında Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği tarafından açıklanan ilk yüz firma içerisine Malatya'dan giren tek fabrika olan işletmenin Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Yıldırım, 220 çalışanı ile yaptıkları üretimlerin tamamen Orta Doğu ülkelerine ihracat edildiğini söyledi.

Malatya ve ülke ekonomisine katkı sağladıkların belirten Yıldırım, üretim alanlarını büyütmek için girişimlerinin sürdüğünü ifade etti. Şuan ki mevcut pazarları olan Arap ülkelerindeki talebe yönelik üretim gerçekleştirdiklerini kaydeden Yıldırım, hali hazırda 5 bin metrekarelik alana ek olarak 500 metre kapalı alan daha dahil ederek üretim kapasitesini genişleteceklerini dile getirdi.

Günlük olarak 50 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Yıldırım, tamamen ihracat üzeri çalıştıklarını ifade etti.