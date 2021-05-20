Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın tohumu Adıyaman'dan

Türkiye'de yerli sertifikalı tohumun merkez üssü olma yolunda hızla ilerleyen Adıyaman'da üretilen tohumlar, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Çiftçilerin yüksek verim elde etmesi amacıyla Adıyaman merkeze bağlı Eski Hısnı Mansur köyünde özel bir firma tarafından ARGE tesislerinde üretilen sertifikalı yerli tohumlar, Türkiye'deki iç piyasanın yanı sıra İran, Irak, Suriye, Ukrayna, Bulgaristan, Azerbaycan ve Kıbrıs'a ihraç ediliyor. Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas'la birlikte ARGE tesisleri ile üretim alanlarını inceledi.

Adıyaman'ın sahip olduğu iklim ve toprak yapısıyla hububat üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün Eski Hısnı Mansur Köyümüzde ARGE tesislerinde üretilen sertifikalı yerli ve milli tohumların üretiminin yapıldığı arazilerde incelemelerde bulunduk. Burası 15 hektarlık bir araziye sahip olup, yaklaşık bin 150 çeşit arpa, buğday, mercimek ve nohut deneme üretiminin yapıldığı bir alan. Bu alanda en son yapılan çalışmalarla kuraklığa dayanıklı arpa ve buğday yetiştiriliyor. Türkiye'deki tohum ihtiyacının yüzde 5'i ilimiz Adıyaman karşılamaktadır. Bu oran nohutta yüzde 30'lara kadar çıkmaktadır. Yeni sezonda hububat hasadına başlayan tüm çiftçilerimize de bereketli ve bol kazançlı geçecek bir hasat mevsimi diliyorum" dedi.

Yerli ve milli tohum üretiminin ne kadar önemli olduğunun özellikle pandemi döneminde daha çok önem arz ettiğini belirten Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise "Bugün burada büyük emekler vererek üretilen yerli ve milli tohum üretim alanlarını inceleme fırsatı bulduk. Son yıllarda hem gıdanın hem de susuzluğun ve kuraklığın ne kadar önemli olduğunu gördük. Burada da kuraklığa dayanıklı tohumculuğun adımları atılmış. Yerli ve milli tohum üretimi yapan firmamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN