Orta Doğu ülkelerinin tutkusu firikte hasat başladı

Gastronomi kenti Gaziantep'in Araban ilçesinde yemeklerde kullanılan ve Güneydoğu'nun tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovası'nda yetişen buğday tanelerinin ütlenmesi ile yapılan firiğin hasadı başladı. Orta Doğu ülkelerinin tutkusu haline gelen firik, ateş ve dumanla yoğrulurken, yoğun emek ve iş gücünün ardından sofralara ulaşıyor.

Araban Ovası'nda yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan makarnalık sert buğdaydan yapılan firik, meşakkatli işçiliğin ardından sofralara ulaşıyor. Araban Ovası'nda 2021 yılının ilk firik hasadı, Esentepe Mahallesi Nugucik mevkiindeki firik üreticisi Salih Çoban'a ait 40 dönümlük sert buğday tarlasında başladı. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, sezonun ilk firik ateşini ise üretici Salih Çoban ile birlikte yakarak firik yaptı.

Ateş ve dumanla yoğrulan tat firik

Tarladan hasat edilen sert buğdaylar, sapı, başakları ile birlikte küçük harmanlar haline getirilerek, bir gün sıcakta bekletiliyor. Sonraki gün ise başakları ve sapları ile birlikte ütlenerek firik haline getirilen buğday taneleri, başakları ile birlikte büyük harman haline getirilerek, 1-2 gün boyunca soğuması için arazilerde bırakılıyor. Ateş ve dumanla yoğrularak pişen ve firik haline alan taneler, tırmık yada patozlar yardımı ile ayrıştırılarak torbalanıyor.

Orta Doğu ülkelerinin tutkusu

Lezzetinin yanı sıra insan sağlığına faydasıyla İran, Irak, Suudi Arabistan, Tunus gibi onlarca Orta Doğru ülkesinin tutkusu haline gelen firik, son yıllarda ABD, Kanada ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde de tüketiliyor. Bölgede ise yoğun olarak talep gören firik, komisyoncular vasıtasıyla hem ülke ekonomisine hem de bölge ekonomisine girdi sağlıyor.

Tarlada firik hasadına katılan Oda Başkanı Altun, "ABD, Kanada, birçok ülkeye ihraç ettiğimiz pilavlık olan firik hasadımıza başladık. Orta Doğu ve Kanada gibi ülkelere ihraç ettiğimiz pilavlık firik buğdayı 2021 yılı hasadına başladık. Çiftçilerimize ve milletimize hayır olmasını diliyorum" dedi.

Firik buğdayı yiyenlerin tekrardan yemek istediği bir ürün haline geldiğini söyleyen Çiftçi Salih Çoban, "2021 yılı firik hasadına başlamış bulunmaktayız. Aynı zamanda bu firiğimiz isminden, tadından ve lezzetinden kaçınılmaz olduğundan ABD, Kanada ve Avrupa'nın çoğu ülkelerine ihraç edilen bir üründür. Gerçekten firiğimizi yiyen daha sonrada istiyor ve bu da ihracatımız arttırıyor" ifadelerini kullandı.

Firiğin, bulgur ve pirinçten daha kıymetli olduğunu kaydeden Çiftçi Yavuz Kurt, "Araban'da firik hasadına başlamış olduk. Firik pilavı Orta Doğu ülkelerinin tutkusu oldu. Firik son dönemlerde ise Avrupa'ya ve Kanada'ya ihraç ediliyor" şeklinde konuştu.

Firik tüketimi

40 dönüm arazide ekili olan buğday ile firik hasadı yaptıklarını anlatan Kurt, firik ile pilav yapıldığı belirterek, "Firik pilavı yapılır, et suyu ile pişirilir. Çok lezzetli bulgur ve pirinçten kıymetli bir üründür. Genelde bulgur ve pirincin yerine kullanılabilir" diye konuştu.

Lif içeriyor, B vitamini bulunuyor

Sağlık açısından faydaları nedeniyle tercih edilen firik, yüksek miktarda lif ve demir içerirken, B vitamini yönünden oldukça zengin bir tahıl olarak biliniyor. Diyabet hastalarının da tüketebildiği firik, gelişim çağındaki çocukların gelişimine fayda sağladığı için yörede yoğun olarak tüketiliyor.

Torbalanan firikler, götürüldüğü depolarda ise Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafından Gaziantep'e gelen tüccarlara satılarak, sofralara kadar süren yolculuğuna başlıyor. - GAZİANTEP