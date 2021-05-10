Orta Doğu uzmanı Whitson, ABD'nin İsrail'e yardımlarını eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

Orta Doğu uzmanı Whitson, ABD'nin İsrail'e yardımlarını eleştirdi Açıklaması

10.05.2021 22:21
Orta Doğu uzmanı Whitson, ABD'nin İsrail'e yardımlarını eleştirdi Açıklaması, System.String[]

NEW ABD'deki "Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi" (Democracy for the Arab World Now-DAWN) İcra Direktörü Sarah Leah Whitson, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını ve ABD yönetiminin İsrail'e yardımlarını eleştirerek, "ABD, İsrail'in ırkçı davranış...

NEW ABD'deki "Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi" (Democracy for the Arab World Now-DAWN) İcra Direktörü Sarah Leah Whitson, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını ve ABD yönetiminin İsrail'e yardımlarını eleştirerek, "ABD, İsrail'in ırkçı davranış ve tacizlerine aktif olarak yardım ve yataklık ediyor." ifadesini kullandı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi (MENA) uzmanı olarak uluslararası basında yazıları yayımlanan Whitson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, İsrail'in ırkçı davranış ve tacizlerine aktif olarak yardım ve yataklık ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Whitson, Şeyh Cerrah Mahallesi sokaklarında ve Mescid-i Aksa'da yaşanan İsrail şiddetini ortaya koyan bir çok görseli de paylaşarak, "3 milyar dolarlık ABD askeri desteğini, İsrail'in işlediği suçlardan ayrı tutmanın bir yolu yok." görüşünü dile getirdi.

30 Eylül 2000 günü, 11 yaşındaki Muhammed Dura'nın, babası Cemal Dura'yla otobil pazarından dönerken, İsrail askerlerinin rastgele açtığı ateş sonucu duvar dibinde ölümünü simgeleyen sanat eserini, profiline iğneleyen Whitson, "Onu asla unutmayacağım." diye yazdı.

"Biden yönetimi, İsrail'in ihlallerinde ABD'nin sorumluluğunu kabul etmelidir"

Whitson, ABD Başkanı Joe Biden'ı etiketlediği benzer bir paylaşımda, "İsrail'in El Aksa camisindeki Filistinli protestoculara yönelik saldırıları, ABD'nin İsrail'e kayıtsız şartsız verdiği güvencenin doğrudan bir sonucudur. Joe Biden yönetimi, İsrail'in ihlallerinde ABD'nin sorumluluğunu kabul etmelidir." yorumunda bulundu.

İsrail askerleri tarafından tartaklanan ve plastik mermilerle yaralanan göstericilerin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşan Whitson, "Filistinli aileler, sahada eşitlik, özgürlük ve adalet için yaşamını ve uzuvlarını riske atıyor. Bunlar, dünya çapında desteklememiz gereken değerlerdir. Filistin için eşitlik ve özgürlüğün yanındayım. Hepimiz olmalıyız. Bu zor değil." ifadesini kullandı.

Whitson, 2 Ekim 2018'de, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşları ve meslektaşlarınca kurulan DAWN adlı örgütün kurucu üyeleri arasında ye alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Doğu uzmanı Whitson, ABD'nin İsrail'e yardımlarını eleştirdi Açıklaması - Son Dakika


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