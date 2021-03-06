Orta Doğu ve Avrupa'nın en büyük beton dağıtıcı ve ekipmanlarının üretim tesisi Türkiye'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boom Makina'nın alanında dünyadaki en büyük 5 imalatçıdan biri olduğunu belirterek, "Firma, Orta Doğu ve Avrupa'nın en büyük beton dağıtıcı ve ekipmanları üretim tesisine sahip olarak 75 ülkeye ihracat yapıyor. Yüzde 100 ihracatla çalışan firma, böyle bir makinanın ihtiyaç olduğunu görerek sabit beton dağıtıcı boomları üretmeye başladı." dedi.

Varank, Boom Makina'nın İstanbul'daki fabrikasını ziyaret etti.

Fabrikadaki incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Varank, firmayı 1990 yılında 100 metrekare bir atölyede 3 ortağın kurduğunu ve kendi teknolojisini geliştirebilen beton dağıtıcı boom makinesini sıfırdan tasarlayıp ürettiğine dikkati çekti.

Varank, fabrikanın bugün ise 16 bin metrekare alanda hidrolik boom imal ettiğini ve böylece dünyadaki en büyük 5 imalatçıdan biri olduğunu belirterek, "Firma, Orta Doğu ve Avrupa'nın en büyük beton dağıtıcı ve ekipmanları üretim tesisine sahip olarak 75 ülkeye ihracat yapıyor. Yüzde 100 ihracatla çalışan firma, böyle bir makinanın ihtiyaç olduğunu görerek sabit beton dağıtıcı boomları üretmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Üretilen makinaların paletli versiyonlarının da olduğu bilgisini paylaşan Varank, fabrikanın farklı inovasyon çalışmaları yaptığını söyledi.

Varank, firmanın ürünlerinin tamamını yurt dışına ihraç ettiğini belirterek, "Dünyanın önemli, hatta nükleer santral projelerinde, özellikle dar alanlarda beton dökülmesi gereken projelerde bu tür makineler kullanılıyor. Dünyadaki en büyük üreticilerden biri. Türkiye'de üretim ve büyümenin ne demek olduğunu sanayicilerimiz iyi biliyor. Katma değerli ürünleri üreterek büyümek çok daha değerli." diye konuştu.

Firma tarafında üretilen ürünün kilogram başına ihracat değerinin 13,5 avro olduğunu vurgulayan Varank, Türkiye'nin ortalama kilogram başına ihracat değerinin 1,5 dolar seviyesinde olduğu düşünülürse bunun öneminin daha iyi anlaşılacağını ifade etti.

Firma hakkında

Firmanın kurucuları Faruk Ergen, Hasan Akyıldız ve Altan Yavuz, beton sevk makineleri ve ekipmanlarının imalatı, montaj ve satış sonrası destek alanlarında ilk atölyelerini faaliyete geçirdi.

1990'ların sonlarına doğru beton sevk makineleri ve ekipmanlarında giderek artan talepleri karşılamak için büyümenin kaçınılmaz olduğunun farkında olan yöneticiler, Ömerli'deki fabrika alanına yatırımlara başladı.

Yapılan yatırımlar kısa sürede verimliliği artırmaya başladı. 2000'li yıllarda katılmaya başlanılan inşaat sektöründe dünyanın en büyük ticaret fuarı Bauma ve diğer fuarları etkisiyle hem yurt içi hem de yurt dışı siparişler yoğunluk kazandı.

Aylık üretim kapasitesi, kuruluş yılına kıyasla yüzde 1400 arttı. Ar-Ge, tasarım, imalat, montaj, satış ve satış sonrası hizmetlerde çalışan personelde dengeleyici artış sağlandı.