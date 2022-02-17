Orta Doğunun ticaret ve turizm ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri - Son Dakika

Arap yarımadasının doğu kıyısı boyunca uzanan ve yedi emirliğin 2 Aralık 1971'de birleşmesiyle oluşan Birleşik Arap Emirlikleri (United Arab Emirates) petrol ve ticaret merkezi olarak tanınıyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen kentlerine de sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin gelirlerinin bir kısmını turizm sektörü sağlıyor. Abu Dabi kenti, mimarisiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.