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Orta Doğunun ticaret ve turizm ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri - Son Dakika

Orta Doğunun ticaret ve turizm ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri

17.02.2022 12:34

Arap yarımadasının doğu kıyısı boyunca uzanan ve yedi emirliğin 2 Aralık 1971'de birleşmesiyle oluşan Birleşik Arap Emirlikleri (United Arab Emirates) petrol ve ticaret merkezi olarak tanınıyor.

Arap yarımadasının doğu kıyısı boyunca uzanan ve yedi emirliğin 2 Aralık 1971'de birleşmesiyle oluşan Birleşik Arap Emirlikleri (United Arab Emirates) petrol ve ticaret merkezi olarak tanınıyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen kentlerine de sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin gelirlerinin bir kısmını turizm sektörü sağlıyor. Abu Dabi kenti, mimarisiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Orta Doğunun ticaret ve turizm ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri
Orta Doğunun ticaret ve turizm ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri
Orta Doğunun ticaret ve turizm ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri
Orta Doğunun ticaret ve turizm ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri

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Birleşik Arap Emirlikleri, Turizm, Aralık, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Doğunun ticaret ve turizm ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orta Doğunun ticaret ve turizm ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri - Son Dakika
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