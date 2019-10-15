Son Dakika Haberleri: "Orta gelir tuzağından kurtulmak için teknolojik sıçrama gerekir"
Son Dakika Ekonomi 'Orta gelir tuzağından kurtulmak için teknolojik sıçrama gerekir'

"Orta gelir tuzağından kurtulmak için teknolojik sıçrama gerekir"

1 saat önce

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulması için yüksek teknolojiye sıçramasını sağlayacak teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapması gerektiğini bildirdi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulması için yüksek teknolojiye sıçramasını sağlayacak teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapması gerektiğini bildirdi.

Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, ASO Başkanı, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:12 
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