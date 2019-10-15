"Orta gelir tuzağından kurtulmak için teknolojik sıçrama gerekir"
1 saat önce
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulması için yüksek teknolojiye sıçramasını sağlayacak teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapması gerektiğini bildirdi.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulması için yüksek teknolojiye sıçramasını sağlayacak teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapması gerektiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:12
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