Orta ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Orta ilçesinde kasım ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Sabahattin Çakır İlkokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Bayram Yıldız, köy ve mahalle muhtarlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgi verdi.
Yıldız, salgın sürecinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak koronavirüs sürecinin atlatılabileceğinin altını çizdi.
Toplantıda, muhtarlara İçişleri Bakanlığı genelgesi hakkında da bilgi aktarıldı.
- Kaynak: AA
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