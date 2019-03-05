Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler İl Çalıştayları

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinde "Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler İl Çalıştayları" yapacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinde "Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler İl Çalıştayları" yapacak.



Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "OKA, Orta Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illere özgü yöresel ürünler içinden coğrafi işaret almış olan ürünlerin tanıtımına yönelik bir 'Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Kataloğu' hazırlamıştır ve katalog 2018 yılının Kasım ayında basılmıştır. Kataloğun hazırlanmasındaki temel amaç, özellikle turizm ve tarım fuarlarında bölgenin yöresel ürünlerinin tanıtılmasına yönelik görsel bir materyal üretmektir. Ek olarak, bölgede yer alan paydaşlarımızın coğrafi işaret konusunda farkındalığını artırmak ve bölgemizde başvuru sayısını artırmak amaçlanmıştır. Coğrafi işaretli ürünler ile ilgili yapılan arka plan çalışması, uzman görüşlerinin incelenmesi ve Samsun Gıda Fuarı'nda kamu beğenisine sunulan kataloğun yoğun ilgi toplaması, coğrafi işaretli ürünlerin TR83 Bölgesi'nde kırsal kalkınmanın hız kazanabilmesi için bir fırsat olduğunu göstermiştir. Bu nedenle Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik bir değere dönüşebilmesi ve etkin bir şekilde pazarlanabilmesi üzerine çalışma kararı almıştır. Bu kapsamda TR83 Bölgesi'nde coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artırılması, coğrafi işaretli ürünler konusunda ilgili kurumların ve yerel halkın bilgi birikiminin artırılması ve coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanması konularında paydaşlarının fikrini almak amacı ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde Arama Çalıştayları düzenlenecektir. Çalıştaylara Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde konuyla ilgili yerel aktör temsilcilerinin, araştırmacıların, akademisyenlerin ve vatandaşların katılım sağlaması beklenmektedir" denildi. - SAMSUN

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