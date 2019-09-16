Son Dakika Haberleri: Orta Karadeniz Bölgesi Türkmenistan televizyonunda tanıtılacak
Son Dakika Güncel Haber

Orta Karadeniz Bölgesi Türkmenistan televizyonunda tanıtılacak

1 saat önce

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Türkmenistan'ın en çok izlenen gezi program olan "Bilmek İster misiniz?

Orta Karadeniz Bölgesi Türkmenistan televizyonunda tanıtılacak, System.String[]

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Türkmenistan'ın en çok izlenen gezi program olan "Bilmek İster misiniz?" için Yaşlık TV'ye ev sahipliği yapıyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkmenistan Kültür Bakanlığı arasında imzalanan iş birliğince doğrultusunda, Türkmenistan Gençlik (Yaşlık) TV, "Bilmek İster misiniz?" programı için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tanıtım amaçlı çekimler yapıyor. Orta Karadeniz Bölgesi için planlanan çekimler OKA'nın ev sahipliğinde 11-21 Eylül 2019 tarihleri arasında yürütülüyor. 3 kişiden oluşan program ekibi tarafından Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta gerçekleştirilen çekimlerde illerin tarihi ve turistik değerlerine, yöresel oyunlarına, el sanatlarına ve yöresel yemeklerine, ayrıca bölge illerini Türkmenistan halkına ortak, tarihi ve kültürel bağlarımız üzerinden tanıtacak konu ve konuklara yer veriliyor. Söz konusu program ile Orta Karadeniz Bölgesi'nin tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan Türk Cumhuriyetlerindeki bilinirliğinin artırılması ve ülke turizmine katkı sağlaması amaçlanmakta.


"Bilmek İster misiniz" gezi programı


Türkmenistan TV, Radyo ve Sinema Komitesi nezdinde faaliyet gösteren Gençlik (Yaşlık) TV'de yurt içi ve yurt dışı gezileri konu edinen, günümüzde ülkede en çok izlenen ve seyahat alanında tek lider program konumuna haiz olan "Bilmek İster misiniz?" gezi programı 2014 yılından beri her Pazar saat 19.30-21.00 arası ve Cuma günü aynı saatte tekrarı ile seyirciler ile buluşmakta. Söz konusu program tarafından Pakistan, Hindistan, Afganistan, Tacikistan, Kazakistan, Endonezya, Malezya, İsviçre, Özbekistan, Sırbistan ve Rusya Federasyonu gibi ülkeler ziyaret edilerek, gezilen ülkelerin turizm açısından öne çıkan yerleri, doğal güzellikleri, tarihi, kültürü, turizm potansiyeli, el sanatları, folklor dans grupları ve mutfağı tanıtılarak, çeşitli programlar yapıldı. - SAMSUN

Karadeniz Bölgesi, Türkmenistan, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Çobanbey'de gerçekleşen kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Yoğun bakıma alınan Neslican Tay için hastaneden açıklama CHP'li Öztrak: TÜİK'in açıkladığı işsizlik verileri gerçeği yansıtmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:17:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orta Karadeniz Bölgesi Türkmenistan televizyonunda tanıtılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]