Orta Karadeniz'de 476 Kaçak Avcıya 439 Bin Lira Ceza

Orta Karadeniz Bölgesi
'nde kaçak avcılık yapanlara yönelik geçen yıldan bu yana gerçekleştirilen denetimlerde, 476 kişiye 439 bin 207 lira idari ceza kesildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018-2019 av döneminin sona erdiğini hatırlattı.
Müdürlüklerine bağlı Samsun
, Çorum
, Amasya
, Tokat
, Sinop
ve Ordu
'daki avlaklarda kaçak avcılara yönelik denetimlere ilişkin bilgi veren Terzioğlu, şöyle konuştu:
"Geçen yıl ekipler tarafından avlaklarda 4 bin kişi kontrol edildi. Yasa dışı avcılık yapan 382 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bu kişilere 350 bin 560 lira idari para cezası uygulandı. 144 yaban hayvanına el konularak, limit üzeri avcılık yaptıkları için kişilerden 81 bin 222 lira tazminat talebinde bulunuldu. Ayrıca 59 tüfek ve 32 diğer araç gerece el konularak gerekli işlemler yapıldı."
Terzioğlu, bu yılın ilk 3 ayında ise 94 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiğini, kaçak avcılara 88 bin 647 lira idari yaptırım cezası uygulandığını bildirdi.
"Karaca yavrusu bulunduğunda ellenmemeli, taşınmamalı"
Her canlının yaşama ve üreme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Terzioğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlıyor. Av ve yaban hayvanları, eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleştirme döneminde rahatsız edilmemeli, yavru ve yumurtaları toplanmamalı. Özellikle bölgemiz genelinde yaygın yaşam alanı bulunan karacaların yavruları bulunduğunda ellenmemeli, taşınmamalı ve ürkütülmemeli. Karaca yavrularına insan eli değdiğinde toprakla üzeri silinerek, bulunduğu yere bırakılmalı. Unutulmamalı ki yaban hayatının korunması gelecek nesillere karşı görevimiz."
Müdürlüklerine bağlı 6 ilde geçen yıl 76 avcı eğitim kursu düzenlendiğini, bin 600 katılımcıya avcılık belgesi verildiğini anlatan Terzioğlu, derneklerin iş birliğinde gerçekleştirilen avcı gelişim seminerlerinde ise bilgilendirme yapılmasının yanı sıra sorunların dinlenerek çözüm önerilerinin alındığını söyledi. Yaban
hayatının gelişmesini desteklemek amacıyla doğaya 5 bin keklik ile 6 bin sülün saldıklarını dile getiren Terzioğlu, doğada zarar görmüş bulunan 977 yaban hayvanından 672'sinin tedavi edilerek, yeniden yaşam alanına dönmesinin sağlandığını kaydetti.