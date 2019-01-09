Son Dakika Haberleri: Orta Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Orta Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Kastamonu, Sinop ve Çorum için cuma gününe kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Orta Karadeniz'de Fırtına Uyarısı, System.String[]
Kastamonu, Sinop ve Çorum için cuma gününe kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çorum'un kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Sinop'un güney ve güney batı çevrelerinde etkili olan rüzgarın yer yer saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler başta olmak üzere ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi, olumsuz hava şartlarının cuma gününe kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:46 Kaynak: AA

Çorum, Sinop, Kastamonu, Güncel
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