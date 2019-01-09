Orta Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
1 saat önce
Kastamonu, Sinop ve Çorum için cuma gününe kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Kastamonu
, Sinop
ve Çorum
için cuma gününe kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çorum'un kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Sinop'un güney ve güney batı çevrelerinde etkili olan rüzgarın yer yer saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi.
Açıklamada, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler başta olmak üzere ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi, olumsuz hava şartlarının cuma gününe kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:46 Kaynak: AA
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