Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı - Son Dakika
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Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı

7 saat önce

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz için hızı saatte 90 kilometreyi bulan fırtına uyarısında bulundu.

Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz için hızı saatte 90 kilometreyi bulan fırtına uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan esmesi bekleniyor.

Zamanla kuzeybatıdan saatte 50-75 kilometre hızda fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen rüzgarın, hızını yer yer saatte 90 kilometreye çıkaracağı öngörülüyor.

Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istenen açıklamaya göre, fırtına, 25 Şubat Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.

Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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