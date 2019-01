Orta Karadeniz'de İthalat İhracatı İkiye Katladı

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Dr. Nurullah Erem, Samsun Amasya ve Tokat illerinden 2018 yılında 1 milyar 236 milyon 60 bin 460 dolar ihracat, 2 milyar 610 milyon 823 bin 381 dolar ithalat gerçekleştirildiğini açıkladı.Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Dr. Nurullah Erem ve personeli, ' Dünya Gümrük Günü ' dolayısıyla Vali Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Bölge Müdürü Dr. Nurullah Erem ve çalışanları, Vali Kaymak'a çiçek takdim etti.Ziyarette Nurullah Erem yaptığı konuşmasında, " 26 Ocak Dünya Gümrük Günü her yıl farklı bir tema belirlenerek kutlanmakta olup, 2019 yılında gümrük günü için 'Kesintisiz Ticaret, Seyahat ve Taşımacılık için Akıllı Sınırlar' teması olarak belirlenmiştir. Bakanlığımız, yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ülkemizi gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmek için azami gayret ve çaba göstermektedir. Gümrük idarelerinin vergi toplama ve kaçakçılıkla mücadele gibi bilinen işlevlerinin yanı sıra, ülke güvenliği, insan sağlığı, bitki, hayvan ve çevrenin korunması gibi işlevleriyle de görevini ifa emekte olup, bugün ayrıca rekabetçilik ve ekonomik büyüme alanındaki katkıları da giderek daha fazla önem kazanmaktadır" dedi.Bölge Müdürlüğünün Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum Amasya ve Tokat illerini kapsayan geniş bir coğrafyada görevini sürdürdüğünü belirten Erem, "Müdürlüğümüzce 2018 yılında 1 milyar 236 milyon 60 bin 460 dolar ihracat, 2 milyar 610 milyon 823 bin 381 dolar ithalat gerçekleştirilmiş, 794 milyon 912 bin 714 TL vergi tahsilatı yapılmış, 4 milyon 215 bin 44 TL değerinde kaçak eşya ele geçirilmiş, ayrıca araç ve eşya satışlarından 7 milyon bin 553 TL hasılat elde edilmiş, net gelir 1 milyon 552 bin 485 TL olmuştur" diye konuştu.Vali Osman Kaymak, 180 üyesi bulunan Dünya Gümrük Örgütünün temelini oluşturan Gümrük İşbirliği Konseyi Sözleşmesi'nin, Türkiye 'nin de aralarında bulunduğu kurucu üyeler tarafından 1950 yılında imzalandığını ve 1952 yılında yürürlüğe girdiğini ifade etti."Samsun'un ihracatı 550 milyon dolar civarında. İlimiz için çok yetersiz bir rakam"Vali Kaymak, Dünya Gümrük Günü nedeniyle düzenlenen programda yaptığı konuşmasında ise, "Samsun'un il olarak ihracatı 550 milyon dolar civarında. Bu şahsen ilimiz için çok yetersiz bir rakam. Bizleri tatmin etmiyor. O anlamda her zaman söylediğimiz bir cümle var. Samsun potansiyeli yüksek bir il. Daha çok üretebilecek kapasiteye sahibiz. Biz bu üretim süreçlerini, eksiklerimizi gidererek daha çok üretmenin yollarını bulmak durumundayız. O anlamda hep söylüyoruz. Samsun ticaret merkezi, turizm merkezi, sağlık ve spor merkezi. Her alanda yüksek potansiyeli var ama asıl bizim için önemli olan ihracat rakamlarını artıracak organize sanayi bölgelerinde büyük fabrikaların olması. Artık Samsun'da ortak akıl, ortak payda ve bütün paydaşlarla birlikte Samsun'da mutlaka yeni organize sanayi bölgeleri kurarak, yeni fabrikaların ilimizde üretim yapmasını sağlayacak alanlar oluşturmak durumundayız. Kavak ve Havza Organize Sanayi Bölgelerinde boş arsalar var ama maalesef iş insanları buraları merkeze mesafesi var diye çok tercih etmiyor. O anlamda biz şimdi Samsun merkezde tersane bölgesi denen yerde ve civarlarında yeni yerler oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN