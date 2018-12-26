Son Dakika Haberleri: Orta Karadeniz'de Kış

Orta Karadeniz'de Kış

1 saat önce

Orta Karadeniz Bölgesi'nde, etkili olan kar yağışı nedeniyle bin 45 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Orta Karadeniz'de Kış, System.String[]
Orta Karadeniz Bölgesi'nde, etkili olan kar yağışı nedeniyle bin 45 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Çorum'da, 520 köy yolunda ulaşım sağlanamazken Amasya'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 71 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta kar yağışı geceden beri etkisini sürdürüyor. Kent genelinde 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da ise 215 köy yolu kar nedeniyle kapandı. İl genelinde özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Çankırı'da da kar yağışı nedeniyle 39 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının açılması için il özel idarelerinin ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:25 Kaynak: AA

Çorum, Amasya, Karadeniz Bölgesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı

Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:59:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orta Karadeniz'de Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]