Son Dakika Haberleri: Orta Karadeniz'de Kış

Orta Karadeniz'de Kış

43 dakika önce

Orta Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 549 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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Orta Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 549 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Kar nedeniyle Çorum'da 384, Kastamonu'da 101, Amasya'da ise 64 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapanan köy yollarının açılması için il özel idaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:42 Kaynak: AA

Amasya, Kastamonu, Kar, Karadeniz, Güncel
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