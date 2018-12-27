Orta Karadeniz'de Kış
43 dakika önce
Orta Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 549 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Orta Karadeniz
bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 549 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kar nedeniyle Çorum
'da 384, Kastamonu
'da 101, Amasya
'da ise 64 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kapanan köy yollarının açılması için il özel idaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:42 Kaynak: AA
Üniversitenin Düzenlediği Festivalde Bazı Öğrenciler İlk Kez Hamsi Yedi
Karadeniz'de Balık Azaldı, Fiyatlar Arttı
İstanbul'da Okulların Tatil Edilmesini İsteyen Öğrenciler, İstanbul Valisi'ni Mesaj Yağmuruna Tuttu
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 15 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller