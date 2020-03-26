Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya ve Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde zabıta ekipleri pazar yerlerinde dezenfeksiyon işlemi yaparak, satışa sunulan sebze ve meyvelerin elle seçilmemesi için afişler astı. Salgından korunma yöntemlerini anlatan broşür dağıtan ekipler, vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de koronavirüse karşı, ilçe pazar yerlerinde, marketlerde ve bankamatiklerde sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulunuyor.

Pazar alanlarını dezenfekte eden ekipler, pazar esnafının satış tezgahlarının en az 6 metre olacak şekilde konumlanmalarını sağlıyor. Pazar girişlerine dezenfekte standları kurarak ellerin dezenfekte edilmesinin yanında esnafa ve vatandaşlara eldiven ve maske dağıtımı yapan zabıta, pazar esnafının eldivensiz ve maskesiz satış yapmasına müsaade etmiyor.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını giderdi. Polis ekipleri çarşıda ve parklarda gezen 65 yaş üstü kişileri uyararak evlerine gitmelerini sağladı.

Sinop

Sinop Belediyesi ekipleri, koronovirüs tedbirleri kapsamında kentte dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor.

Ekipler, park, bahçe ve meydanların ardından çalışmalarını mahallelerde devam ettiriyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ise 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerini evlerine götürüyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ana kadar bin 210 vatandaşın yardım taleplerinin karşılandığı bildirildi.

Kastamonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde denetim yapıldı.

Denetimlerde jandarma personeli otobüslere binerek, genelge kapsamında ruhsatta belirlenen yolcu sayısının yarısının taşınması, yolcuların ayrı koltuklarda oturması ve 65 yaş üzeri vatandaşların seyahat etmemeleri konusunda yolcuları ve şoförleri bilgilendirerek uyarılarda bulundu.

Kentte polis ekipleri ile Kastamonu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim ediyor.

Çorum

Çorum Belediyesinin koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte işlemleri devam ediyor. Ekipler Çöplü Çarşısı, semt pazarları, cadde ve sokaklar ile parkları yıkayarak, dezenfekte ediyor.

Kentte, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları Çorum Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanıyor. Şu ana kadar bin 853 vatandaşın ihtiyaç talebinin karşılandığı, ekiplerin vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de tüm şehir içi ve şehirler arasındaki toplu taşıma araçlarında, yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edilip edilmediğini denetliyor.

Amasya

Amasya Belediyesi, yayaların yoğun kullandığı bölgelerde hijyen çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, salgından korunma tedbirleri kapsamında kent merkezinde bulunan birçok sosyal tesisin dezenfeksiyon işlemini yaparken talep doğrultusunda kentte bulunan tüm resmi kurumların dezenfeksiyon işlemini gerçekleştiriyor.

Zabıta ekipleri, unlu mamul üretimi yapan işletmeleri hijyen kurallarına uyup uymadıkları yönünde denetledi, çalışanların eldiven ve maske takmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, dezenfekte çalışmalarına günaşırı devam edeceklerini belirtti.

- Çankırı

Çankırılı minik sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "evde kal" çağrısı yaptıkları video hazırladı.

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Antrenörü Ahmet Çınar'ın antrenörlüğünde eğitim alan "Her çocuk özeldir, çoklu branş eğitim" öğrencileri, evlerinde çektikleri videoda "evde kalıyorum virüsten korunuyorum. Sen de evde kal Türkiyem" diyerek video çekti.

Hazırlanan video sosyal medyada paylaşıldı.