Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Samsun, Kastamonu, Çorum, Tokat, Çankırı, Sinop ve Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Samsun, Kastamonu, Çorum, Tokat, Çankırı, Sinop ve Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Samsun'un Canik ilçesinde belediye, koronavirüs salgın riskini ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Zabıta ekipleri pastane, fırın ve marketler ile unlu gıda üretimi yapan işletmeleri denetledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, riskleri ortadan kaldırmak için hijyen ve dezenfekte çalışmaların yanı sıra unlu gıda üretimi yapan işletmeleri de sürekli denetlediklerini söyledi.

Unlu gıda üretimi yapan işletmelerde maske ve eldivensiz kesinlikle üretim yapılmasına izin verilmediğini aktaran Sandıkçı, "Halkımızın sağlığını tehdit edecek her türlü önlemi almak zorundayız. Özellikle fırınlarda poşetsiz ekmek satışına asla izin vermiyoruz." dedi.

Kastamonu

Kastamonu Belediyesinin Kovid-19 salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.


Belediyeden yapılan açıklamada, kentin cadde ve sokaklarının düzenli dezenfekte edildiği belirtildi.

Çorum

Çorum'da Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kurulan İl Pandemi Kurulu, ikinci toplantısını yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu'ndaki toplantıda, koronavirüs salgınına karşı yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ile kurumların temsilcileri katıldı.

Öte yandan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince salgına karşı yeni tedbirler alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent girişlerindeki araç ve yolcu kontrollerinin sıkılaştırılacağı, ticari taksi ya da internet tabanlı uygulamalarla şehirlerarası yolculuk yapılmasının engelleneceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan bireylere sokağa çıkma yasağı getirilmesinden bu yana 41 kişiye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Evde kalan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için de Vefa Sosyal Destek Grubu projesi kapsamında 223 kişiden oluşan 55 ekibin 1137 bireyin talebini karşıladığı kaydedildi.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara zorunlu olmadıkça sokaklara çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Sulusaray, Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Çankırı

Çankırı'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi tarafından siperlikli yüz maskesi üretiliyor.

Okuldan yapılan yazılı açıklamada, Çankırı'daki sağlık çalışanları için gönüllü olarak 3 boyutlu yazıcılarla siperlikli yüz maskesi üretildiği ifade edildi.

Tıbbi müdahalede bulunan personelin yüzünü koruması için gözlüğe ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, "Tüm yüzünü damlacıklara karşı korumak için bu dokümanda anlatılan yüz koruyucu maskeye (siperlik) ihtiyaç duyulmaktadır. Çankırı TOBB Fen Lisesi 3D üretim laboratuvarlarında 3D yazıcılarla üretilip Çankırı'daki hastane ve sağlık kuruluşunda çalışan kahramanlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılmasını sağlayacağız." ifadesi kullanıldı.

Sinop

Sinop'ta, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kurulan İl Pandemi Kurulu, toplantısını yaptı.

Vali Köksal Şakalar başkanlığında, Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüs salgınına karşı yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Sinop Belediyesi ise tedbirler kapsamında su faturası ödemelerinin ertelendiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, fatura ödeme işlemlerinin nisan sonuna kadar ertelendiği kaydedildi.

Amasya

Amasya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında, il girişlerindeki uygulama noktalarında araçlarda, seyahat edenlere yönelik polis, jandarma ve sağlık ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Araçların ve seyahat edenlerin belgelerini inceleyen polis ve jandarma ekipleri, yolcu otobüslerinde Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi kontrolleri, ticari taksi ve benzeri araçların şehirler arası toplu ulaşım amaçlı kullanımının yasak olması dolayısıyla denetimler yaptı.

Sağlık personeli tarafından araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü.

Seyahatin ardından Amasya'da kalacaklara 14 gün evde kalma zorunlulukları tebliğ edildi.

Kastamonu, Çankırı, Samsun, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:42 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çankırı'da ilk bağış Belediye Başkanından
Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Samsun'dan destek Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız         
22:07
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu         
22:05
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi         
21:42
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum         
21:27
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi         
21:02
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart         
20:52
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi         
20:37
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor         
20:36
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz         
20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim         
20:08
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı         
20:07
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek         
19:38
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu         
19:34
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı         
19:26
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi         
19:12
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi         
19:09
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:50
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası         
18:46
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı         
18:23
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı 112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı         
18:23
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu         
18:17
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı         
18:12
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak         
18:08
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi         
18:00
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 22:19:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]