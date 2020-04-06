Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Samsun, Sinop, Tokat, Çorum, Çankırı, Kastamonu ve Amasya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Samsun'da Canik Belediyesi, 750 aileye gıda ve hijyen paketi ulaştırdı. İlkadım Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce üretilen koruyucu maske ve eldivenler ise semt pazarındaki esnafa dağıtıldı.

Bafra Belediyesi ise ilçede bulunan 53 ekmek fırınını dezenfekte etti. Alaçam ilçesinde de Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, evden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürdü.

Havza ilçesinde salı günleri açılan süt ve süt ürünleri pazarı ile sebze pazarında düzenleme yapıldı.

Sinop

Sinop'ta belediye ekipleri, park, bahçe, meydan ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, 24 saat esasına göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında sokak hayvanlarının barınma noktalarında dezenfekte işlemi yapılarak, sokaklara mama bırakıldı.

Sinop'ta tedbirler kapsamında ayrıca Boyabat, Saraydüzü ve Erfelek ilçelerinde de 7 köyde karantina uygulamasına devam ediliyor.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin ederek evlerine bırakıyor.

Çorum

Çorum Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında dezenfekte işlemlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada, son olarak Kıbrıs Caddesi'nde yıkama ve dezenfekte işlemi yaptıklarını belirterek, "Biz hiç durmadan dezenfekteye devam ediyoruz, siz yeter ki evinizde kalın. En güzel, temiz ve sağlıklı yer evinizdir. Virüs, evlerimize dışarıdan giriyor. O yüzen dışarı çıkma ve evde kal." ifadelerini kullandı.

Kentte sokak hayvanlarının aç kalmaması için de İl Hıfzısıhha Kurulunca bazı kararlar alındı.

Başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilecek noktalara belediye tarafından düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması ve ihtiyaç duyulan alanların dezenfekte edilmesini kararlaştıran kurul, ayrıca belediye ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce sokak hayvanlarının sağlık durumlarının, yaşam alanı sıhhi şartlarının kontrol edilmesini, tespit edilen eksikliklerin giderilmesini kararlaştırdı.

Bu arada, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı mevcut kişilerin ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor. Şu ana kadar 112-155-156 numaralı telefonlardan yardım talebinde bulunan 1102 kişinin ihtiyacının karşılandığı belirtildi.

Çankırı

Çankırı'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Belediye Hizmet Binası'nda çalışanlar, ateşleri ölçülerek mesaiye başlıyor.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı yazılı açıklamada, personelin sağlığını korumak amacıyla tedbirlerin artırıldığını belirtti.

Belediye binasında her kata dezenfektan ve uyarı panoları yerleştirildiğini belirten Esen, "Hem vatandaşımızın hem de personelimizin sağlığını korumak için gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede hem Türkiye hem de Kastamonu'nun çok kritik bir sürece girdiğini belirtti.

Kastamonu'nun Türkiye'nin en fazla yaşlı nüfusun olduğu iller arasında yer aldığını belirten Vidinlioğlu, "Şehrimizde riskin bir hayli yüksek olduğu unutulmamalıdır. Aylardır yapılan uyarılara hemşehrilerimizin tam anlamıyla uymaları gerektiği bir haftadayız. Atılan adımlar geç olursa geri dönüşü güç olur. Çok üzücü sonuçlarla karşılaşabiliriz. Uyarıları dikkate alır, herkes kendi izolasyonunu doğru yaparsa, çözüm o kadar hızlı olur." dedi.

Vidinlioğlu, belediye olarak dezenfeksiyon çalışmalarını şehrin birçok noktasında tüm hızıyla sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Amasya

Koronavirüs salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanları için Amasya Gençlik Merkezi'nde siperli maske üretimi başladı.

Sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla bir araya gelen gönüllü gençler, sabahın erken saatlerinde işe koyulup, gün boyu maske üretiyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Şahin, yaptığı açıklamada, büyük fedakarlıkla salgına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için siperli maske ürettiklerini söyledi.