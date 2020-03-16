Orta Karadeniz'de koronavirüse karşı tedbirler - Son Dakika
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Orta Karadeniz'de koronavirüse karşı tedbirler

7 saat önce

Samsun, Tokat, Çankırı, Çorum ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Orta Karadeniz'de koronavirüse karşı tedbirler, System.String[]

Samsun, Tokat, Çankırı, Çorum ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Samsun'da, kamu kurum ve kuruluşları ile halka açık alanlar dezenfekte ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, kamu kurumları, okullar, camiler ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.

Yetkililer, salgınla mücadele kapsamında gereken tüm tedbirlerin alındığını, özellikle hafta sonu gerekli çalışmaların yoğun bir şekilde uygulandığı vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, il genelindeki tüm hastanelerde ve ambulanslarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldığını belirtti.

Tokat

Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında otogar, belediye hizmet binası, Cumhuriyet Meydanı, çarşılar olmak üzere yoğun şekilde kullanılan tüm noktalarda dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, dezenfeksiyon işlemlerinin süreceğini belirtti.

Gaziosmanpaşa Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada ise öğrencilerden zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları istendi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde de belediye tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yürütüldü.

Çankırı

Çankırı'da koronavirüs ile mücadele kapsamında valilik binasında dezenfekte işlemi yapıldı.

Valiliğin açıklamasına göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında valilik binası ve sosyal tesislerdeki bütün alanlar özel kıyafetli ve maskeli ekiplerce dezenfekte edildi.

Kastamonu

Kastamonu Belediyesi tarafından kent merkezindeki camiler, parklar, kamu kurumları ve okullarda dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Ağlı ilçesinde de Kastamonu Belediyesinin desteğiyle Kaymakamlık ve Belediye binaları ile okullar, yurtlar, camiler ve İlçe Jandarma Komutanlığı dezenfekte edildi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde ise 29 Mart'ta yapılması planlanan "Çocuk Oyun Alanı ve Spor Kompleksi"nin açılış programı iptal edildi.

Belediye Başkanı Yunus Akgül, ilçede koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Çorum

Çorum'da yeni tip koronavirüse karşı çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının tedbir çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekiplerince Çorum Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Göç İdaresi hizmet binalarının yanı sıra Çorum Müzesi ve Hasan Paşa Halk Kütüphanesi binalarının dezenfeksiyon işlemi tamamlandı. Çalışmalar, kurumlardan gelen talepler doğrultusunda devam ediyor.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de hasta ziyaretlerinin yasaklandığı bildirildi.

Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli yaptığı yazılı açıklamada, yoğun bakım ve palyatif servislerinde yatan hastalara yönelik ziyaretlerin tamamen yasaklandığını duyurdu.

Hastanın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 19.00-20.00 saatleri arasında yalnızca bir ziyaretçinin girişine izin verileceğini aktaran Sezikli, "Alınan tedbirler tamamen hasta ve yakınlarının sağlığını korumak amaçlıdır. İkinci bir duyuruya kadar halkımızın bu sıkıntılı süreçte gerekli hassasiyeti göstermesi, hastane kurallarına en üst seviyede uyması büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 20 Mart'ta Yatılı Bölge İlokulunda düzenleneceği bildirilen Nevruz kutlamasının, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Devlet Tiyatro Salonu'ndaki anma etkinliğinin koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildiği duyuruldu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde törenin yalnızca Çorum Şehitliğinde icra edileceği belirtildi.

Kentte koronavirüs salgını nedeniyle bazı ürünlerin fiyatlarında haksız artış yapanlar hakkında işlem yapılacağı bildirildi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat yaptıkları ortak açıklamada, dünyada yaşanan koronavirüsün etki ve bahanesi ile Türkiye'de ve Çorum'da bazı ürünlerde haksız fiyat artışları oluşmaya başladığı belirtilerek, gelecek şikayetler karşısında haksız fiyat artışı yapan firmalara yönelik olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Çorum Ticaret Borsasının disiplin kurullarının gerekli girişimlere başlayacağı duyuruldu.

Kastamonu, Samsun, Tokat, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:08 Kaynak: AA
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