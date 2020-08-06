Orta Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Çorum ve Kastamonu'da pazarlar, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştiriliyor.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hürriyet Meydanı ve Buharaevler Mahallesi'ndeki perşembe pazarında denetim yaptı.

Çiftçi, denetimlerde vatandaşları tedbirli davranmaları konusunda uyardı.

Günün erken saatlerinden itibaren kentin farklı bölgelerinde başlayan denetimlerde uygun şekilde maske takmayan ya da sosyal mesafe kuralına uymayanlar uyarılıyor.

Polis araçlarından yapılan anonslarda da günlük vaka sayısındaki artışa dikkat çekilerek, vatandaşlardan maske takması istendi.

Denetimlere Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı.