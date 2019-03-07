Son Dakika Haberleri: Orta Karadeniz'de Sıcaklık Artacak

Orta Karadeniz'de Sıcaklık Artacak

1 saat önce

Orta Karadeniz'de sıcaklıkların yarından sonra hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 5-9 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz'de Sıcaklık Artacak, System.String[]
Orta Karadeniz'de sıcaklıkların yarından sonra hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 5-9 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, önümüzdeki 4 gün boyunca bölgede yağış beklenmediği belirtildi.

Sıcak havanın etkisi altına gireceği tahmin edilen bölgede sıcaklıkların yarın ve hafta sonu hissedilir derecede artması, mevsim normallerinin 5-9 derece üzerine çıkması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Samsun ve Amasya'da 21, Sinop ve
Çorum'da 17, Ordu ve Kastamonu'da 18 dereceye kadar çıkacağı tahmin
ediliyor.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistem ile azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Karadeniz, Güncel
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