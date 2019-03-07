Orta Karadeniz'de Sıcaklık Artacak
1 saat önce
Orta Karadeniz'de sıcaklıkların yarından sonra hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 5-9 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Orta Karadeniz
'de sıcaklıkların yarından sonra hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 5-9 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, önümüzdeki 4 gün boyunca bölgede yağış beklenmediği belirtildi.
Sıcak havanın etkisi altına gireceği tahmin edilen bölgede sıcaklıkların yarın ve hafta sonu hissedilir derecede artması, mevsim normallerinin 5-9 derece üzerine çıkması öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının Samsun
ve Amasya
'da 21, Sinop
ve Çorum
'da 17, Ordu
ve Kastamonu
'da 18 dereceye kadar çıkacağı tahmin
ediliyor.
Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz
üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistem ile azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:30 Kaynak: AA
Meteoroloji'den Sevindiren Haber! Hava Sıcaklıkları, Yarın ve Hafta Sonu Artacak
Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti
Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu
Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü