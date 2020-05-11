Orta Karadeniz'de sıcaklıklar artacak - Son Dakika

Orta Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece artacak.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hafta boyunca Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkili olacak.

Hava sıcaklığının 6 ila 10 derece artacağı bölge genelinde bugün ve yarın yağış beklenmiyor. Bölge genelinin parçalı ve

az bulutlu geçeceği, 13 Mayıs Çarşamba günü bölgede kısa süreli serin havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Perşembe gününden itibaren önümüzdeki hafta başına kadar bölgede yağış beklenmiyor. Havanın genellikle kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, güney kesimlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, çarşamba günü bir günlük kısa süreli bir serinlemenin dışında, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı öngörülüyor.