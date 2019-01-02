Son Dakika Haberleri: Orta Karadeniz'de Şiddetli Fırtına Uyarısı

Orta Karadeniz'de Şiddetli Fırtına Uyarısı

37 dakika önce

Kastamonu, Sinop ve Çorum için cuma gününe kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Orta Karadeniz'de Şiddetli Fırtına Uyarısı, System.String[]
Kastamonu, Sinop ve Çorum için cuma gününe kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde etkili olan rüzgarın, güney ve güney batıda yer yer saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler başta olmak üzere ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Olumsuz hava şartlarının yarın ve cuma günü etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:14 Kaynak: AA

Çorum, Sinop, Kastamonu, Güncel
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