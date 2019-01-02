Orta Karadeniz'de Şiddetli Fırtına Uyarısı
37 dakika önce
Kastamonu, Sinop ve Çorum için cuma gününe kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Kastamonu
, Sinop
ve Çorum
için cuma gününe kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde etkili olan rüzgarın, güney ve güney batıda yer yer saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi.
Açıklamada, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler başta olmak üzere ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Olumsuz hava şartlarının yarın ve cuma günü etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:14 Kaynak: AA
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