Son Dakika Haberleri: Orta Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı
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Orta Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı

1 saat önce

Kastamonu ve Sinop için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Orta Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı, System.String[]

Kastamonu ve Sinop için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve yağışla ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Kastamonu, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
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