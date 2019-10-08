Orta Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı
1 saat önce
Kastamonu ve Sinop için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:34 Kaynak: AA
Kastamonu ve Sinop için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve yağışla ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
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