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Orta Karadeniz'de vaka durumu - Son Dakika

Orta Karadeniz'de vaka durumu

21.11.2021 21:31
Orta Karadeniz'de vaka durumu

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı 6-12 Kasım insidans haritasına göre Samsun ve Ordu illerinde vaka oranları bir önceki haftaya göre çok az yükselirken, Amasya ve Sinop'ta ise düştü.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı 6-12 Kasım insidans haritasına göre Samsun ve Ordu illerinde vaka oranları bir önceki haftaya göre çok az yükselirken, Amasya ve Sinop'ta ise düştü.

30 Ekim-5 Kasım tablosu 6-12 Kasım tablosuyla karşılaştırıldığında; Samsun'da vaka oranları yüz binde 339,58'den 340,84'e, Ordu'da yüz binde 487,92'den 499,87'e yükseldi. Sinop'ta yüz binde 358,03'den 347,87'e, Amasya'da 373,18'den 326,09'a düştü.

(İHA)

Orta Karadeniz'de vaka durumu
Orta Karadeniz'de vaka durumu

Samsun, Kasım, Sinop, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Orta Karadeniz'de vaka durumu - Son Dakika


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