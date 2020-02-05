Orta Karadeniz Hava Kalitesi Emisyon Envanteri Çalıştayı Sinop'ta başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orta Karadeniz Hava Kalitesi Emisyon Envanteri Çalıştayı Sinop'ta başladı - Son Dakika

Orta Karadeniz Hava Kalitesi Emisyon Envanteri Çalıştayı Sinop'ta başladı

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen CityAir Projesi kapsamında Sinop'ta Karadeniz Hava Kalitesi Emisyon Envanteri Çalıştayı başladı.

Orta Karadeniz Hava Kalitesi Emisyon Envanteri Çalıştayı Sinop'ta başladı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen CityAir Projesi kapsamında Sinop'ta Karadeniz Hava Kalitesi Emisyon Envanteri Çalıştayı başladı.

Kentte bir otelde üç gün sürecek çalıştaya, Sinop, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat ve Sivas'tan hava kalitesi yönetiminden sorumlu yetkililer katılıyor.


Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği tarafından da finanse edilen projeyle, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler doğrultusunda, vatandaşların soluduğu havanın kalitesinin yükseltilerek kamuoyunda farkındalık oluşturulması hedefliyor.


Projeyle, yerel yönetimlere ve illerde konuyla ilgili paydaşlara hava kalitesi yönetiminde emisyon envanteri oluşturma ve modelleme bileşenleriyle, konuyu vatandaşlara nasıl anlatmaları gerektiği yönünde bilgilendirmeler yapılıyor.


Artan farkındalık ve etkin mücadele ile uzun vadede hava kirliliğine ilişkin bilgi sahibi olma oranının önemli ölçüde artması bekleniyor.


Çalıştayın ilk gününde katılımcılara hava kalitesine ilişkin mevcut durum ve gelecekteki planlama detaylarına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Karadeniz, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kreşte 2 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Aile, görüntüleri izleyip savcılığa koştu
Sağlık Bakanı Koca: Van'daki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı yükselebilir Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 23:34:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Orta Karadeniz Hava Kalitesi Emisyon Envanteri Çalıştayı Sinop'ta başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]