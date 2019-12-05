Son Dakika Haberleri: Orta Karadeniz için buzlanma ve don uyarısı
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Orta Karadeniz için buzlanma ve don uyarısı

6 saat önce

Orta Karadeniz Bölgesi için buzlanma uyarısı yapıldı.

Orta Karadeniz için buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

Orta Karadeniz Bölgesi için buzlanma uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının 3 gün süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Buzlanmadan dolayı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bölgemizin iç ve yüksek kesimlerinde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklar ve ulaşımda aksamalara karşı başta kara yolunu kullanacak sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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