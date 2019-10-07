Son Dakika Haberleri: Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
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Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

25 dakika önce

Orta Karadeniz'in İnebolu-Sinop kesiminde yarın öğleden sonra, Sinop-Trabzon kesiminde de yarın akşam saatlerinden sonra fırtına tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz için fırtına uyarısı, System.String[]

Orta Karadeniz'in İnebolu- Sinop kesiminde yarın öğleden sonra, Sinop- Trabzon kesiminde de yarın akşam saatlerinden sonra fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta Karadeniz'de rüzgar yarın kuvvetini artıracak. Rüzgarın İnebolu-Sinop kesiminde yarın öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, Sinop-Trabzon kesiminde de yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Karadeniz, Trabzon, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:02 Kaynak: AA
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