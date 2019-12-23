Orta Karadeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika
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Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

6 saat önce

Orta Karadeniz'in kıyı ve iç kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

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Orta Karadeniz'in kıyı ve iç kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın güneyden kuvvetini artırarak yer yer saatte 60 kilometre hızla eseceği belirtildi.

Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat'ın yüksek kesimlerinde fırtınanın hızının saatte 100 kilometreye çıkabileceğinin aktarıldığı açıklamada, karbonmonoksit zehirlenmesi başta olmak üzere ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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