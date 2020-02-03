Orta Karadeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika
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Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

7 saat önce

Orta Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor.

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Orta Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor.


Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden yer yer saatte 90 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.


Fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Karadeniz Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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