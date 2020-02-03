Orta Karadeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika

Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
7 saat önce
Orta Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:10 Kaynak: AA
Orta Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden yer yer saatte 90 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Son Dakika Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Çarşamba geliyor, hafta sonuna kadar sürecek İstanbul'da kar yağışının perşembe sabahı etkili olması bekleniyor Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği de kar yağışı için uyarı yaptı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik