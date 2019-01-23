Son Dakika Haberleri: Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

56 dakika önce

Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı, System.String[]
Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın akşamdan itibaren güneyden kuvvetini artırarak yer yer saatte 80 kilometre hızla eseceği belirtildi.

Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek yerlerinde zaman zaman kuvvetli fırtınanın etkili olabileceği, rüzgarın hızının saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceği ifade edilen açıklamada, olumsuz hava şartlarının cuma gününe kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, karbonmonoksit zehirlenmesi başta olmak üzere ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:13 Kaynak: AA

Karadeniz, Güncel
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