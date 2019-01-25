Son Dakika Haberleri: Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Orta Karadeniz'in kıyı ve iç kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı, System.String[]
Orta Karadeniz'in kıyı ve iç kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güneyden kuvvetini artırarak yer yer saatte 80 kilometre hızla eseceği belirtildi.


Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde zaman zaman kuvvetli fırtınanın etkili olabileceği aktarılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının pazar gününe kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.


Açıklamada, karbonmonoksit zehirlenmesi başta olmak üzere ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Karadeniz, Yaşam, Güncel
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