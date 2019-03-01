Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı
1 saat önce
Orta Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Orta Karadeniz
için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın batı ve güney batı yönlerden kuvvetini artırarak yer yer saatte 75 kilometre hızla eseceği belirtildi.
Zaman zaman kuvvetli fırtınanın etkili olabileceği aktarılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının gece saatlerinde sona ermesinin beklendiği de kaydedildi.
Açıklamada, deniz ulaşımında yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında da bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:07 Kaynak: AA
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