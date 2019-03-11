Son Dakika Haberleri: Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Orta Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı, System.String[]
Orta Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.


Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetini artırarak yer yer saatte 80 kilometre hızla eseceği belirtildi.


Zaman zaman kuvvetli fırtınanın etkili olabileceği aktarılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının yarın akşam saatlerinde sona ermesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca
zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:45 Kaynak: AA

Karadeniz, Güncel
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