Son Dakika Haberleri: Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

29 dakika önce

Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'de başlayacak kuvvetli yağmurun akşam saatlerinden sonra Çorum, Amasya, Tokat ile Ordu ve Samsun'un iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışına (7-15 santimetre, yüksek kesimlerde yer yer 20 santimetre üzeri) dönüşmesi bekleniyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:40 Kaynak: AA

Samsun, Karadeniz, Kar, Güncel
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