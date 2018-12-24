Orta Karadeniz İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
29 dakika önce
Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.
Orta Karadeniz
'de yarın kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'de başlayacak kuvvetli yağmurun akşam saatlerinden sonra Çorum
, Amasya
, Tokat
ile Ordu
ve Samsun
'un iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışına (7-15 santimetre, yüksek kesimlerde yer yer 20 santimetre üzeri) dönüşmesi bekleniyor.
Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:40 Kaynak: AA
Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar
Meteoroloji Saat Verip Uyardı: Tüm Yurt Balkanlardan Gelecek Soğuk Havanın Etkisine Girecek
Evli ve 2 Çocuk Babası, 1600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atladı
25 Yıl Önce Büyük İkramiye Çıkan Vatandaştan Altın Değerinde Nasihat: Bilet Almayın