Orta Karadeniz için sağanak uyarısı - Son Dakika

Orta Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, batı bölgelerinden gelecek yağışlı havanın bugün Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri dışında bölge genelinde etkili olacağı belirtildi.

Bölge genelinde gelecek hafta sonuna kadar devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağa rağmen hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.

Açıklamada, özellikle öğle saatlerinden sonra meydana gelecek kuvvetli yağışlara karşı mal ve can güvenliği açısından vatandaşların meteorolojik uyarılara dikkat etmesi istendi.