Son Dakika Haberleri: Orta Karadeniz İçin Zirai Don Uyarısı

Orta Karadeniz İçin Zirai Don Uyarısı

58 dakika önce

Orta Karadeniz için zirai don uyarısında bulunuldu.

Orta Karadeniz İçin Zirai Don Uyarısı, System.String[]
Orta Karadeniz için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orta Karadeniz'de gece saatlerinden 31 Mart Pazar sabahına kadar, tarımsal faaliyetin
olduğu kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerde ise orta kuvvette don riski bulunduğu belirtildi.

Meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin, don riskine karşı tedbirli olması gerektiği ifade edilen açıklamada, zirai don riski hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin, en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurabileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:51 Kaynak: AA

Karadeniz, Güncel
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