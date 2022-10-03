Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

03.10.2022 12:50
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için ise fırtına uyarısında bulunuldu.

Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğu su için kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için ise fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey ve batı, Yozgat'ın doğu, Giresun'un iç ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Yarın sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 kilometre/saat), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı - Son Dakika

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