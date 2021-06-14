Orta Karadeniz ile Yozgat, Kırşehir ve Konya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Orta Karadeniz ile Yozgat, Kırşehir ve Konya çevrelerinde bugün yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğle saatlerinden sonra Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Kırşehir, Yozgat, Amasya, Tokat, Samsun çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.