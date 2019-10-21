Son Dakika Haberleri: Orta Karadeniz'in yöresel ürünleri YÖREX'te
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Orta Karadeniz'in yöresel ürünleri YÖREX'te

1 saat önce

Orta Karadeniz illerinin yöresel ürünleri Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) tanıtılacak.

Orta Karadeniz'in yöresel ürünleri YÖREX'te, System.String[]

Orta Karadeniz illerinin yöresel ürünleri Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) tanıtılacak.


Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı, 23-27 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde yapılacak. Türkiye'nin her bölgesinden oda ve borsaların, üretici birliklerinin ve firmaların, yatırımcıların, tedarikçi ve perakendeci kuruluşların katılımıyla gerçekleşecek Yöresel Ürünler Fuarı'na Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde kalkınma ajansları da katılım sağlayacak.


Orta Karadeniz illeri YÖREX'te Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), bölge oda ve borsaları ile firmalar tarafından temsil edilecek. Bölgenin coğrafi işaret tescilli ve yöresel ürünleri Amasya, Samsun ve Tokat stantlarında ziyaretçilerle buluşacak. - SAMSUN

Karadeniz, Antalya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:37 Kaynak: İHA
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