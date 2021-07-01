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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Tokat İlinde Yapıldı - Son Dakika

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Tokat İlinde Yapıldı

01.07.2021 10:07
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Tokat İlinde Yapıldı, System.String[]

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Tokat İlinde YapıldıOrta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu toplantısı, OKA Dönem Başkanı Samsun Valisi Sayın Zülkif Dağlı başkanlığında, Tokat Valisi Sayın Dr.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Tokat İlinde YapıldıOrta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu toplantısı, OKA Dönem Başkanı Samsun Valisi Sayın Zülkif Dağlı başkanlığında, Tokat Valisi Sayın Dr. Ozan Balcı ev sahipliğinde, Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Amasya Valisi Sayın Mustafa Masatlı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Tokat ilinde gerçekleştirildi. OKA Dönem Başkanı Samsun Valisi Sayın Zülkif Dağlı toplantıda yaptığı konuşmasında, "Değerli yönetim kurulu üyeleri Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) 2021 yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı için bir aradayız. " dedi. Samsun Valisi Sayın Zülkif Dağlı şunları söyledi. "Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ile mücadele tedbirleri kapsamında bir süredir yüz yüze yapamadığımız Yönetim Kurulu toplantımızda tekrar bir arada olabilmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Geçtiğimiz Ocak ayı itibarıyla Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenmiş olmam vesilesiyle 2020 yılında OKA Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüş olan Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'ye bir kere daha teşekkür ederim. İnşallah, 2021 yılında da bütün Yönetim Kurulu üyelerimizle işbirliği ve istişare içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde kaynakların hızlı ve etkili sonuçlar elde edilmesi için kullanımı konusunda çalışmalarımızı yönlendireceğiz. Gerek yeni proje başvurularının kabulünde gerekse devam eden projelerin aksamadan uygulanmasında Ajansımız tarafından, Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde müdahaleler yapılacaktır. Halen portföyünde uygulaması devam eden 120'nin üzerinde proje bulunan Ajansımız aynı kararlılık ve titizlikle, proje yararlanıcısı kurum ve kuruluşlarla derin işbirliği halinde Bölgemizin kalkınması için kalıcı sonuçlar elde etmek üzere çalışmalarına bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Bugün bu toplantıda uygulaması devam eden programlarla ilgili Genel Sekreterlik tarafından detaylı bir sunum yapılacaktır. Projelerinin zamanında ve beklenen düzeyde ilerlemesinin takipçisi olduğumuzu ifade etmek isterim. Bugün ayrıca, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) ile ilgili ön başvuru ve proje geliştirme süreçleri hakkında Kurul üyelerimize bilgi verilecektir. Ajansımız koordinasyonunda bölgemizde bütün kurum ve kuruluşların proje planlaması ve yönetiminde acil sorunlara odaklanması ve gerçekçi çözümler öngören bir çalışma yaklaşımı benimsemesinin Bölgemizde yeni yatırımların önündeki eksiklikleri gidermek noktasında çok önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyim. 2021 yılının, geçmiş yılın ekonomimiz üzerindeki etkilerinin bertaraf edileceği bir dönemin başlangıcı olacağını düşünüyorum. Hükümetimizin ekonominin canlandırılması, büyümenin arttırılmasına yönelik adımları ile Bölgemizde de kamu ve özel sektör yatırımları açısından yeni fırsatlar ortaya çıkacaktır. Kalkınma Ajansımızda bugüne kadar olduğu gibi artan bir ivme ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin yatırım ortamının tanıtılmasında aktif rol alacaktır. OKA, önümüzdeki yıllarda başta Organize Sanayi Bölgeleri olmak üzere yatırım alanlarının etkin tanıtımı ve işletmelerin uluslararası pazarlara girişi noktasında teknik destek sağlanması amacıyla e-ihracat, dış ticaret, üretimde kaynak verimliliği hususlarında faaliyet ve desteklere yoğunlaşacaktır. Bu doğrultuda, şehirlerimizin bütün ilgili kurum ve kuruluşlarıyla daha yakın ve sonuç odaklı işbirlikleri tesis edilmesinin takipçisi olacağız. Bu toplantı vesilesiyle, Tokat'ta kıymetli Valimizin, Belediye Başkanımız, İl Genel Meclisi Başkanımız ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın da ev sahipliğinde düzenlediğimiz Yönetim Kurulu toplantımıza katılan Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza teşekkür ediyor ve toplantımızın bölgemiz için başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum"dedi. Toplantıya ayrıca Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Çorum Belediye Başkanı Dr Halil İbrahim Aşgın, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Tokat TSO Başkanı Ali Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Haziran ayı yönetim kurulu toplantısı gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi ile devam etti.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Tokat İlinde Yapıldı

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Tokat İlinde Yapıldı - Son Dakika


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