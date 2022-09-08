OKA'nın desteklediği projelerin sözleşmeleri imzalandı - Son Dakika
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OKA'nın desteklediği projelerin sözleşmeleri imzalandı

08.09.2022 12:28
OKA'nın desteklediği projelerin sözleşmeleri imzalandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen destek programlarından yararlanmaya hak kazanan projelerin sözleşmeleri imzalandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen destek programlarından yararlanmaya hak kazanan projelerin sözleşmeleri imzalandı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Valilikte düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, 2022 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitenin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Uygulanacak projelerin ortak noktasının genç nüfusun iş gücüne kazandırılması olduğunu anlatan Dağlı, "Ülkemizin en önemli gücü olan genç nüfusunun iş gücüne kazandırılması, gençlerin becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi ve gençlerin üretim süreçlerine aktif katılımını sağlamaktır. Bu itibarla OKA, bu projelerle genç istihdamı temasını gündeme taşıyarak bölge illerinde yapılabilecek faaliyetlere ilişkin bilgi verecek ve somut iş birlikleri oluşturacaktır." dedi.

Dağlı, OKA'nın sonuç odaklı projeleri desteklemeye, bölgesel kalkınmayı desteklemek için her türlü eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeye, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

Programda 2022 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanan toplam bütçesi 21 milyon 349 bin 340 lira, Ajans desteği 14 milyon 464 bin 600 lira olan iki proje, 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan toplam bütçesi 6 milyon 863 bin 257 lira, Ajans desteği 5 milyon 837 bin 499 lira olan iki proje, 2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan toplam bütçesi 401 bin 200 lira, Ajans desteği ise 200 bin 000 lira olan bir projenin sözleşmeleri imzalandı.

İmza törenine Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Zülkif Dağlı, Samsun, Ajans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OKA'nın desteklediği projelerin sözleşmeleri imzalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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