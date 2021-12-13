Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından AA'ya ziyaret - Son Dakika

OKA Genel Sekreteri Şahin, ziyaretin anısına AA Bölge Müdürü Sansar'a "İpek Yolunda Bir Şehir Tokat " kitabını hediye etti.

Ziyarette Şahin'e, OKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Emre Arslanbay eşlik etti.

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