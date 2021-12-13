Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından AA'ya ziyaret - Son Dakika

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'ı ziyaret etti.
Ziyarette Sansar, Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Şahin ise OKA'nın bölge genelinde yürüttüğü çalışmaları anlattı.
Ziyarette Şahin'e, OKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Emre Arslanbay eşlik etti.
OKA Genel Sekreteri Şahin, ziyaretin anısına AA Bölge Müdürü Sansar'a "İpek Yolunda Bir Şehir Tokat" kitabını hediye etti.
Kaynak: AA
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